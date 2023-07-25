Петербуржцам рассказали, что ожидать от конца июля в 2023 году

На протяжении недели в Петербурге наблюдаются средние температуры, при этом центров циклонов уже давно не было замечено вблизи города. Пока местами все еще встречаются кратковременные дожди, но уже к концу недели установится сухая погода.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал в своем Telegram-канале, что уже во вторник видны изменения в атмосферных процессах. Столбик термометра может дорасти (а может и не дорасти) до +25 градусов, но это не исключит влажности и кратковременных осадков.

Тем временем, ветер поворачивает к южному и юго-восточному направлению, притягивая за собой дополнительно теплый воздух. В районе Рижского залива образуется маленький циклон, который ночью пройдет почти через весь Петербург. Атмосферный фронт к ночи также дойдет до города на Неве.

На юго-западе, по словам синоптика, к вечеру пройдут дожди, местами ливни с грозами. Со среды же количество осадков будет уменьшаться и к выходным пропадет совсем. Фон дневной температуры сначала вернется к +23 градусам, а во второй половине недели — к +30 градусам. Следующая неделя также начнется жаркой погодой, но уже августа.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что подогревать город солнце начнет к пятнице, 28 июля. Тогда ожидается около +24 градусов.