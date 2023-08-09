Президент РФ иронично узнал о сроках завершения реконструкции петербургской консерватории

Президент РФ Владимир Путин провел совещание по развитию строительства, в ходе которого узнал, когда закончится реставрация консерватории Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге. Причиной столь длительных работ глава России шутливо назвал нелюбовь строителей к музыке.

Фото: скриншот Google Maps

Президенту ответили, что в 2024 году реконструкция здания завершится, на что он спросил точно ли это произойдет, дав понять, что такие долгие сроки «это просто уже…». Далее Путин отметил, что все присутствующие и сами все должны понимать.

Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова появилась в 1862 году. Об этом музыкальном учебном заведении известно во всем мире.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что здание банно-прачечного комбината 19 века на Лиговском проспекте признано объектом культурного наследия.