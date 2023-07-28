Здание банно-прачечного комбината 19 века на Лиговском признали объектом культурного наследия

Здание бани, расположенной по адресу Лиговский проспект, 269, признано объектом культурного наследия, так как существует с 19 века. Теперь это архитектурный памятник регионального значения.

Фото: скриншот Google Maps

До 1987 года данная территория с одноэтажным деревянным домом, флигелем и каменными подвалами находилась в собственности крестьянина из Тверской губернии Михаила Яковлева. Позже там был построен банно-прачечный комбинат, который получил название по фамилии владельца Пуховского, сообщает «Петроград».

Архитектура здания напоминает школу ленинградского конструктивизма. В частности, об этом говорит симметричная портальная композиция и витражное остекление.

Информация о включении здания банно-прачечного комплекса в единый государственный реестр в качестве регионального памятника опубликована на сайте комитета по охране памятников (КГИОП).