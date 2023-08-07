Восьмилетний петербуржец вспыхнул на глазах у отца в автосервисе Приморского района

В Приморском районе Петербурга ребенок попал в больницу с тяжелыми ожогами после после игры с горящей палкой в автосервисе. Мальчик загорелся на глазах у отца.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел вечером 6 августа. Около восьми вечера скорая госпитализировала с территории автосервиса на Заповедной улице восьмилетнего ребенка с ожогами лица, шеи, груди, живота, спины, ягодиц и конечностей. Площадь пострадавших участков составила 60%. В крайне тяжелом состоянии маленького пациента поместили на отделение реанимации.

Удалось установить, что около пяти вечера юный петербуржец с 39-летним отцом приехали в автосервис для ремонта машины. После этого мужчина отвлекся, а когда повернулся, увидел, что одежда на сыне вспыхнула. До этого мальчик играл с горящей палкой.

Информацию передали следователю. В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Красногвардейском районе мужчину госпитализировали с серьезными ожогами после мощного взрыва баллонов с газом.