В Петербурге водитель дорожно-строительной компании получил тяжелые ожоги в результате небрежности рядом с газовыми баллонами

В Красногвардейском районе Петербурга мужчину госпитализировали с серьезными ожогами после взрыва баллонов с газом. Петербуржец, работающий водителем на одну из дорожно-строительных компаний, проявил небрежность, закурив сигарету неподалеку от опасной зоны.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, об инциденте на Екатерининском проспекте правоохранителям стало известно ночью 22 июня. Тогда от медиков поступило сообщение о 59-летнем пострадавшем водителе, который около половины одиннадцатого утра был госпитализирован с 50% термическими ожогами второй и третьей степени лица, шеи, кистей рук, а также голени, бедра и ноги. Пострадавшего в тяжелом состоянии поместили на отделение ожоговой реанимации.

Выяснилось, что утром 22 июня петербуржец на отгрузочной площадке компании поменял газовый баллон с асфальтоукладчика на новый, а старый поставил в месте для курения, рядом с другими пустыми баллонами. Позже мужчина выкурил сигарету и бросил окурок в их сторону. В результате произошло воспламенение скопившегося вокруг газа. Пострадавшего сразу же охватило пламенем.

В настоящее время мужчине оказывается необходимая помощь. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во время сварочных работ произошел взрыв на одном из предприятий Всеволожского района Ленобласти. В результате произошедшего погибли три человека.