Под Петербургом в результате взрыва на предприятии погибли три человека

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошел взрыв на одном из предприятий. В результате произошедшего погибли три человека.

Фото: Telegram-канал Александра Дрозденко

Инцидент произошел во время сварочных работ на территории массива Соржа-Старая. Сейчас известно о трех погибших, сообщает Brif.

Также при взрыве две человека получили травмы и были экстренно госпитализированы. Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко отметил, что ЧП на предприятии ООО «ДИДАЛ СК» произошло из-за нарушения технологии производства и техники безопасности. В результате произошел разрыв конструкций ремонтируемого морского понтона.

В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.