На смену «тропической» ночи в Петербурге заступает не менее жаркий день

В Санкт-Петербурге установилась очень ощутимая жара. Синоптики прогнозируют прогрев воздуха до +33 градусов в понедельник.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Примечательно, что минувшая ночь в городе на Неве оказалась «тропической», когда столбик термометра не опускался ниже +23,6 градусов. В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус поделился, что не менее жарким выдастся и весь следующий день. За погоду на территории региона будет отвечать западная периферия антициклона. Несмотря на небольшую облачность, обойдется без дождей, яркие солнечные лучи и плотный ветер южных румбов повысят прогрев до +33 градусов.

Хочется отметить, что благодаря прогнозируемым значениям 7 августа станет лидером по самому жаркому дню с начала года. Ветер при этом ожидается юго-восточный со скоростью 5–10 м/с, временами порывистый. Атмосферное давление составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник температура чуть-чуть снизится, пройдут кратковременные дожди, вернется гроза.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 7 августа пекло на улице не испортят внезапные грозы.