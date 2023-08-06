Жара в Петербурге 7 августа не прервется грозами

Сухая и жаркая погода в Петербурге сменится на ливни и ветер только в ночь на 8 августа. Холодный атмосферный фронт задерживается.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Как сообщил в своем telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов, приход холодного атмосферного фронта пока откладывается. Завтра он еще не подойдет к территории Ленобласти и города на Неве.

Грозы, ливни и порывистый ветер достанутся странам Прибалтике, Беларуси и Псковской области. До нас это дойдет только в ночь на 8 августа. Однако природные явления не будут проявляться с такой интенсивностью.

Атмосферный фронт пока завис над Польшей, скоро уже выйдет на юг Балтики. В воскресенье, 6 августа, температура в Петербурге дойдет до +28 градусов, а в Ленобласти до +30 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что с начала недели жители Северной столицы заметят резкие изменения погодных условий от аномальной жары до проливных дождей с грозами.