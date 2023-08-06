Погода в Петербурге резко изменится с начала недели

Аномальная жара в Северной столице быстро изменится на холодную погоду с грозовыми облаками, дождями и порывистым ветром.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Синоптик Михаил Леус рассказал в своем личном telegram-канале, что теплый атмосферный фронт сформирует погодные условия над городом на Неве. Петербуржцы увидят облачность с прояснениями и прочувствуют на себе грозы с кратковременными дождями.

Температура воздуха в воскресенье, 6 августа, составит от +27 до +29 градусов, а в Ленобласти от +25 до +30 градусов. Ветер подует с северо-востока со скоростью 4-9 м/с, а во время грозы он станет порывистым. Атмосферное давление достигнет отметки в 759 мм рт.ст., что ниже нормы.

В понедельник, 7 августа, придет жара, температура воздуха составит от +31 до +33 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о том, что высокая температура в Северной столице быстро спадет, уже во вторник, 8 августа, она начнет снижаться.