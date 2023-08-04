Главный синоптик Петербурга рассказал о разнообразии погоды в ближайшее время

В понедельник, 7 августа, в Петербург и Ленобласть придет дневная жара до +33°. Однако долго она не продлится.

Фото: Baltphoto

Циклон все еще стоит над южной Балтикой, и Северная столица находится в огромном теплом секторе. Поэтому следующая неделя в Петербурге начнется с неприятности в виде дневной жары от +30° до +33°. Такая же погода будет и в Ленинградской области, сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

Обычно подобная погода быстро сменяется, поэтому во вторник, 8 августа, температура уже спадет. На смену ей придет холодный атмосферный фронт, а вместе с ним ливни, грозы, град и ветер.

Синоптик также напомнил, что ранее рекордно жаркие температуры в Петербурге фиксировались 7 августа 2010 года, когда температура воздуха достигала +37,1°.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о грозах и ливнях в Северной столице.