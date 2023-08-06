В Петербурге молодых гонщиков на каршеринге поймал наряд ДПС за 5 минут

Наряд ДПС поймал через 5 минут с начала погони трех юных гонщиков с каршеринговым автомобилем, водитель был не в совсем адекватном состоянии.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 5 августа на проспекте Обуховской обороны жители Северной столицы увидели погоню наряда ДПС и каршеринга в Невском районе, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

На требования сотрудников полиции остановиться гонщики только увеличили скорость и начали стремительно уезжать. Правоохранители начали стрелять им по колесам и через 5 минут хулиганы остановились.

На месте задержали 21-летнего неадеквата, 18-летнюю девушку и 19-летнего парня, после чего отправили в отдел полиции.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что родной отец в состоянии опьянения бросил о землю своего двухлетнего сын, разбив ему в кровь весь подбородок.