«Весь подбородок в крови»: выпивший отец на Васильевском острове швырнул двухлетнего сына на землю

В Василеостровском районе двухлетнему мальчику разнес подбородок нетрезвый отец, бросив того на землю. Ребенка экстренно госпитализировали. За всем этим наблюдала его мама, которая никак не вмешивалась.

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Как стало известно Санкт-Петербургу.ру, вечером, 5 августа, правоохранители Васильевского острова получили информацию об избиении ребенка по набережной реки Смоленки.

Сотрудники полиции выяснили, что за этим стоит изрядно выпившая семейная пара. Отец поднял своего двухлетнего сына и швырнул на землю. Рядом стояла мама, которая никак не переживала за своего ребенка.

Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушибы головы. У мальчика весь подбородок был в крови.

Как отмечается, семья не благополучная, состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Ленобласти двухлетняя девочка пошла к неогороженному пожарному пруду и упала туда. Ее не смогли откачать, она скончалась по дороге в больницу.