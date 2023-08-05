Под Петербургом не смогли спасти двухлетнюю девочку, захлебнувшуюся в пожарном пруду

В Киришском районе Ленобласти после падения в пруд скончался ребенок. Девочка даже не доехала до больницы.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, несчастье приключилось утром 4 августа в одном из СНТ. Около одиннадцати часов в экстренные службы поступило сообщение о падении двухлетнего ребенка в пруд. Уточнялось, что девочку вытащили без сознания, после чего срочно вызвали скорую помощь.

Однако спасти малышку не удалось, она скончалась при госпитализации в результате асфиксии. Позже специалисты установили, что ребенок вместе с 38-летней матерью и дедушкой находилась на даче. Во время того, как женщина находилась в домике, девочка осталась на улице одна и подошла к неогороженному пожарному водоему, расположенному рядом с участком. Через некоторое время мать девочки вышла на улицу и заметила ее в водоеме без сознания.

Известно, что семья погибшей полная, на учете в ПДН не состоит. Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В отношении матери избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Все детали произошедшего уточняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на 16 июля в водоемах Северной столицы утонул уже 17-й человек за летний сезон.