На Пулковском шоссе поймали мошенников, продавших петербуржцу песок вместо IPhone

Правоохранители Петербурга задержали группу злоумышленников, торговавших песком вместо смартфонов. Несчастье приключилось с 25-летним горожанином еще 7 июля, сейчас же причастных к произошедшему удалось разоблачить.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, молодой человек решил приобрести IPhone через сайт объявлений. Связавшись с продавцами в Сети, стал ждать посылку, предварительно заплатив больше 23 тысяч рублей. Когда товар прибыл к получателю, выяснилось, что вместо долгожданного смартфона в пакете сохранили вещество, похожее на песок.

Позже за совершение преступления задержали 26-летнего и двух 25-летних мужчин. Злоумышленников нашли на Пулковском шоссе 4 августа. По версии следствия, преступная группа после размещения объявления убедила жертву приобрести товар в рассрочку, поэтому в отделении почты при получении и был сделан только первый взнос. Затем пострадавший понял, что дело нечисто и обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

На местах проживания фигурантов провели обыски, в ходе которых специалисты изъяли банковские карты, больше 10 сим-карт, четыре мобильных телефона, около 20 пустых коробок от IPhone и семь коробок, наполненных песком, тут же были коробки от SAMSUNG и почтовые пакеты.

Злоумышленников задержали. Один из них уже имеет несколько судимостей. В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия по установке других эпизодов преступной деятельности.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице накрыли офис мошенников, которые предлагали горожанам оформить страховку со скидкой.