В Петербурге накрыли офис мошенников, предлагающих оформить страховку со скидкой

В Петербурге правоохранители задержали мошенников, продающих услуги по страхованию со скидкой. Оказалось, что злоумышленники успели обмануть, как минимум, 11 человек, продавая свои услуги в разных регионах страны.

Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Выяснилось, что злоумышленники предлагали россиянам оформить полис ОСАГО с 15% скидкой. Оплата за услугу проводилась через фишинговый сайт, после которой жертвам аферы присылались «липовые» полисы, которые можно было проверить только на сайте мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

Во время обысков правоохранители обнаружили 25 телефонов, ноутбуки, банковские карты и сим-карты, благодаря которым аферисты осуществляли свои действия. Также найдена база данных, в которых есть информация о трех тысячах поддельных страховых полисах.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что почти за восемь месяцев мошенники списали со сберегательной книжки 88-летней петербурженки более миллиона рублей.