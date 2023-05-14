Почти за восемь месяцев мошенники списали со сберегательной книжки 88-летней петербурженки более миллиона рублей

В Приморском районе пенсионерка лишилась более миллиона рублей за восемь месяцев и только после этого обратилась в полицию.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 13 мая около часа дня к правоохранителям пришла 88-летняя женщина, проживающая на улице Школьная. Гражданка пояснила, что с 30 августа 2022 года по 22 апреля 2023 года неустановленное лицо списало с ее сберегательной книжки 1 252 500 рублей.

Больше денег пожилая петербурженка не видела. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливают специалисты.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице на уловки мошенников попал очередной доверчивый пенсионер. Мужчина продал квартиру и отправил все вырученные средства злоумышленникам.