Пожилой петербуржец продал квартиру на Рижском проспекте и отдал около 7 млн рублей мошенникам

В Санкт-Петербурге на уловки мошенников попал очередной доверчивый пенсионер. Мужчина продал свою квартиру, после чего отправил все вырученные средства злоумышленникам.

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Пожилой гражданин обратился в полицию 5 мая. Петербуржец рассказал, что на протяжении месяца ему звонили неизвестные, которые в итоге, указав определенное риэлторское агентство, уговорили его продать квартиру на Рижском проспекте. Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

После этого 69-летний мужчина перевел мошенникам все вырученные средства, а также дополнительную часть сбережений. В общей сложности пострадавший лишился 6,8 миллионов рублей.

Злоумышленники аргументировали необходимость перевода средств «сохранностью денег», которых мужчина больше не видел. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.