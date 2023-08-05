Спасатели предупредили о порывах ветра до 15 м/с и грозах, которые ворвутся в Петербург 6 августа

В Санкт-Петербурге затишье в дождях сохранится только на один день. Уже в воскресенье на территорию региона снова вернутся ливно с грозами.

Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Петербургу предупредили, что, согласно информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 6 августа на некоторые районы обрушатся ливни. Ко всему прочему, прогремят грозы, во время которых ожидаются порывы ветра до 15 м/с.

В связи с ухудшение погодных условий горожанам нужно проявлять повышенную внимательность при выходе из дома. Автомобилистам лучше не пользовать личным транспортом без особой надобности.

Во время сильных порывов ветра и грозе петербуржцам рекомендуется держаться подальше от шатких конструкций, рекламных щитов и деревьев.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в городе на Неве 5 августа антициклон на время остановил дожди.