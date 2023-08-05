В городе на Неве 5 августа антициклон временно остановит дожди

Выходные начнутся для петербуржцев без осадков, однако пауза в дождях окажется не продолжительной.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 5 августа Петербург ощутит влияние гребня антициклона, который вытянулся с юга и уменьшил плотность облаков. В связи с этим вероятность дождей упала до минимума, а температурные показатели приблизятся к своей климатической норме.

За день на территории региона потеплеет до +25 градусов, по области местами столбик термометра дорастет до +26 градусов. Ветер при этом ожидается западный со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

В воскресенье дожди снова вернутся, однако будет достаточно жарко.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 6 августа температура воздуха на территории Северной столицы может подняться до +34 градусов.