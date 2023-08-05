На Новочеркасском проспекте мусоровоз подмял под себя велосипедиста

В Красногвардейском районе мужчина на велосипеде погиб, попав под колеса грузовика. автомобиль сбил петербуржца на дворовой территории.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел на Новочеркасском проспекте 4 августа. Около половины десятого утра мусоровоз, поворачивая во двор, совершил наезд на 45-летнего велосипедиста.

В результате ДТП петербуржец скончался на месте до приезда скорой помощи. Известно, что 42-летний водитель большегруза к до этого случая к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что велосипедист из Ленобласти сбил школьника, после чего врезался в маршрутку на территории Петродворцового района.