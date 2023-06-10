Велосипедист из Ленобласти сбил школьника и врезался в маршрутку в Петродворцовом районе

Житель Ленобласти на велосипеде наехал на девятилетнего ребенка в Петродворцовом районе, после чего совершил столкновение с маршрутным автобусом. В результате аварии пострадавший школьник госпитализирован в больницу.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в минувшую пятницу, 9 июня, двигаясь по тротуару на Привокзальной площади в Петродворцовом районе, 27-летний велосипедист сбил идущего на встречу девятилетнего ребенка, после чего врезался в маршрутку.

В результате ДТП, школьника с различными травмами средней степени тяжести госпитализировали в детскую горбольницу.

Правоохранители проводят проверку по факту столкновения, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Отмечается, что велосипедист имеет четыре судимости.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во дворе на Богатырском проспекте школьник, управляя самокатом, попал под колеса автомобиля.