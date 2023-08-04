Иностранную валюту и золотые украшения украли у уроженца Армении в Петербурге

В Приморском районе квартиру бизнесмена из Армении обокрали неизвестные. Общая сумма ущерба устанавливается. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, днем 3 августа в полицию позвонил мужчина с сообщением о кражи квартиры, где он проживает. Пострадавшим оказался уроженец Армении, ранее получивший российское гражданство.

Он владеет компанией и проживает на Комендантском проспекте. По его словам, замок квартиры не взломан – вероятнее всего, неизвестный подобрал ключи. Из находившегося в спальне сейфа было украдено 10 тыс. долларов, 300 азербайджанских манат и золотые украшения.

Прибывшие на место происшествия правоохранители изъяли отпечатки пальцев, следы обуви и биоматериала с зеркала, а также замок от входной двери.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о задержании сотрудницы одной из петербургских гостиниц по подозрению в ограблении уроженца Аргентины.