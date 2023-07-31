Сотрудницу гостиницы задержали по подозрению в краже денег у гостя саммита «Россия-Африка»

В Центральном районе произошла кража валюты и банковских карт у приехавшего на саммит «Россия-Африка» гражданина Аргентины. Правоохранители задержали 37-летнюю сотрудницу гостиницы. Подозреваемая находится в изоляторе временного содержания, возбуждено уголовное дело.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, утром 30 июля сотрудники полиции произвели задержание служащей одной из гостиниц в Центральном районе Петербурга.

Женщину подозревают в краже 1800 долларов США, 25 тыс. рублей и 5 банковских карт у аргентинца, который прибыл в Северную столицу на проводимый 27-28 июля саммит «Россия-Африка». Общая сумма ущерба оценивается в 191,4 тыс. рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о краже денежных средств, банковских карт и мобильного телефона сразу у трех гостей проводимого в Петербурге саммите «Россия-Африка». Пострадавшими стали граждане Аргентины, Ганы и Бурунди.