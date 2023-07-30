Сразу трех гостей саммита «Россия-Африка» ограбили в Петербурге

В Василеостровском, Центральном и Пушкинском районе произошли кражи. Пострадавшими стали иностранцы, прибывшие в Петербург для участия в саммите «Россия-Африка». Общий объем материального ущерба составил примерно 350 тыс. рублей.

Фото: Pxhere

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, первой жертвой воров оказался 33-летний уроженец Ганы, у которого украли 500 американских долларов и 590 евро (более 100 тыс. рублей) из номера гостиницы.

Вторым пострадавшим от негостеприимного приема в Северной столице стал 20-летний гражданин Аргентины. У него неизвестный украл 1800 американских долларов, 25 тыс. российских рублей, 5 банковских карт (примерная сумма ущерба составила более 190 тыс. рублей)

В обоих случаях возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Однако в третьем случае вопрос о возбуждении уголовного дела пока только решается. У гражданки Бурунди украли мобильный телефон. Кража произошла в такси, где она оставила гаджет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о рекомендации Смольного перевести жителей Петербурга на удаленный формат работы, пока в городе проводится саммит «Россия-Африка». Однако причиной тому было не риски быть ограбленными, а транспортная нагрузка.