Смольный рекомендовал перевести петербуржцев на удаленку во время саммита Россия — Африка

Петербургские власти в рамках подготовки к проведению в второго саммита «Россия — Африка» решили дать рекомендации по поводу рабочих дней горожан.

Фото: пресс-служба Кремля

Во вторник, 18 июля, было подписано постановление, согласно которому руководителям предприятий и организаций Петербурга рекомендовали отправить сотрудников на удаленку в дни проведения саммита Россия-Африка, то есть, с 26 по 28 июля. В пресс-службе Смольного уточнили, что соответствующее решение было бы целесообразно принять в связи с критической нагрузкой на транспортную сеть, которая неизбежно возникнет из-за прибытия и убытия делегаций.

Отмечается, что исключением станут сотрудники, обеспечивающие функционирование предприятий, а также работники организаций инженерно-энергетического комплекса. Также в список горожан, которые не смогут использовать удаленный режим работы, войдут те, кто обеспечивает жизнедеятельность города. Таким образом, на дистанционку смогут перевести гражданских служащих и сотрудников исполнительных органов власти.

Напомним, что саммит Россия — Африка пройдет на территории Северной столицы с 27 по 28 июля. В эти дни будет крайне затруднено движение на Пулковском и Петербургском шоссе, а также на Московском и Витебском проспектах.