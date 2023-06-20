В Северной столице изменили даты проведения саммита Россия- Африка

Объявлены новые даты проведения саммита Россия — Африка. Мероприятие сократилось на несколько дней.

Фото: пресс-служба Кремля

Изменения появились во вторник, 20 июня, на сайте форума. Теперь второй саммит, экономический и гуманитарный форум «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге пройдет с 27 по 28 июля.

До этого мероприятие планировали провести с 26 по 29 июля. Саммит пройдет в «Экспофоруме». В этот раз повестка будет состоять из четырех разделов, среди которых продовольственная и энергетическая безопасность, а также передача технологий и здравоохранение.

Напомним, что первый саммит Россия — Африка прошел осенью на территории Сочи еще в 2019 году под девизом «За мир, безопасность и развитие».