В Мурманской области началась установка моста через реку Лавна

В Кольском Заполярье в Мурманской области начались работы по установке пролетов моста через реку Лавна. На данный момент часть конструкции уже была смонтирована, а оставшиеся части будут устанавливаться осенью.

Фото: Официальный телеграм-канал губернатора Мурманской области Андрея Чибиса

В Мурманской области началось монтирование трех пролетов на мост через реку Большая Лавна. Данное сооружение находится на строящейся линии Выходной – Лавна, сообщил Московский комсомолец мурманск.

Инженерное сооружение будет состоять из пяти одинаковых пролетных строений. Каждая из частей конструкции имеют длину 34,6 метра, а их вес превышает 98 тонн.

Три пролета уже были смонтированы раньше. Оставшиеся части конструкции будут установлены в сентябре. Всего в рамках строительства новой железнодорожной линии будут возведены три моста. Самой большой протяженностью будет обладать инженерное сооружение через реку Тулома.