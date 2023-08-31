Смольный не планирует строить трассу М-7 в течении ближайших лет

Трассу M-7 над Удельным парком в Петербурге не планируют строить в течении ближайших трех лет. Главной прочной является то, что на данный проект не заложены средства до 2027 года.

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Возведение трассы M-7 в Петербурге не будет начато до 2027 года. В бюджете города не заложены средства на данный проект до 2027 года, сообщил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский в соцсетях.

На данный момент обсуждались только технические вопросы по данному проекту. Они были затронуты во время Петербургского международного экономического форума в этом году.

Также отмечается, что власти города не заинтересованы в строительстве данной трассы. В первую очередь это связано с тем, что они не видят транспортной необходимости. Единственной причиной рассмотрения данного проекта служит тот факт, что она есть в планах развития города еще с 1950-х годов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Смольный планирует до конца текущего года закончить ремонт 250 километров городских дорог.