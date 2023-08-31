МГПУ разрешил своим студентам использовать сервисы на базе ИИ при подготовке ВКР

Московский государственный педагогический университет разрешил студентам использовать искусственный интеллект при подготовке выпускной квалификационной работы. Руководители заведения считают, что это позволит студентам научиться использовать данные инструменты.

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Ректор высшего образовательного учреждения Игорь Реморенко отметил, что многим выпускникам придется в будущем столкнуться с технологиями ИИ. В Связи с этим будет лучше раньше и грамотно освоить данный инструмент, особенно во время обучения в вузе, пишет телеканал 360.

Теперь студенты смог использовать чат-боты и другие инструменты на базе технологий ИИ. Однако всю полученную информацию они должны будут сами проанализировать и изложить собственными словами.

Чтобы избежать откровенного списывания при помощи новых технологий, руководство учебного заведения введет свой список запретов.