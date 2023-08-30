Петербургский форсаж: нарушитель ПДД пытался скрыться от преследовавшей полиции

Правоохранители задержали нетрезвого водителя, который после совершения ДТП пытался скрыться. Он был пойман после того, как врезался в опору освещения в Токсово.

Фото: phere

В Петербурге сотрудники ДПС попытались остановить легковой автомобиль, но водитель, наоборот, увеличил скорость в попытке скрыться. В ходе погони он несколько раз нарушил ПДД, чем угрожал жизни окружающих.

Чтобы остановить нарушителя было произведено несколько выстрелов в воздух, а затем по колесам автомобиля. Несмотря на это, водитель продолжил противоправные действия, пока не врезался в опору освещения в Токсово, сообщили в правоохранительных органах.

Водитель попытался скрыться с места происшествия, бросив в машине 31-летнего пассажира. Однако через какое-то время вышел на дорогу и был задержан.

В отношении водителя составлено несколько административных протоколов. Само транспортное средство отправлено на спецстоянку.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Ломоносовском районе, ночью в машину к водителю запрыгнул мужчина, которого преследовали несколько человек. Когда автомобиль тронулся, по нему несколько раз выстрелили.