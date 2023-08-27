Ночные разборки: в Ленобласти за мужчиной гнались несколько неизвестных и стреляли в след

В Ломоносовском районе, ночью в машину к водителю запрыгнул мужчина, которого преследовали пять человек. После этого беглец попросил быстрее ехать, а в машину несколько раз выстрелили.

Фото: Pxhere

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 26 августа ночью поступило сообщение в полицию от водителя машины, который доставлял товар на производство. После этого к нему в машину запрыгнул неизвестный, которого преследовали 5 человек.

Сообщается, что беглец попросил водителя о помощи, после чего они уехали в частный сектор в Ломоносовском районе. В результате преследователи открыли огонь и попали в лево водительское и лобовое стекла.

Когда они добрались до частного сектора, неизвестного забрали молодой человек и девушка, которые приехали на каршеринге. После они уехали в неизвестном направлении.

Прибывшие на место инцидента полицейские обнаружили две гильзы, а также взяли отпечатки пальцев и следы обуви. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице мужчина выбросил свою сожительницу из окна.