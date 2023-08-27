В Петербурге мужчина выбросил свою сожительницу из окна

Неизвестный выбросил из окна свою 30-летнюю сожительницу во Фрунзенском районе Петербурга. Жертва была доставленная в больницу, а подозреваемый задержан полицией.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, ночью 26 августа поступило сообщение в полицию о падении женщины из окна во Фрунзенском районе. На месте была обнаружена 30-летняя женщина в тяжелом состоянии с множественными травмами и следами удушения.

Потерпевшая была доставлена в больницу, с ее слов, виновником был ее сожитель. Оперативно прибывшие сотрудники полиции задержали по «горячим следам» подозреваемого. Им оказался 49-летний мужчина.

В отношении его был составлен административный протокол по части первой статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти). Также было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ, и части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

Отмечается, что ранее подозреваемый уже был судим. Однако отделался штрафом. Также решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге был задержан подозреваемый в деле об убийстве 20-летней давности.