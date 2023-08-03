Актриса Ирина Мирошниченко скончалась в одной из московских клиник

В четверг, 3 августа, народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко умерла на 82 году жизни в реанимации, куда она попала 30 июля. Женщина так и не пришла в сознание.

Кадр из фильма «Мера пресечения»

Предварительной причиной смерти стала полиорганная недостаточность из-за септического шока. Подобное является осложнением тяжелой инфекции, в связи с чем ткани практически перестают пропускать кислород, а давление резко и сильно снижается. Также у актрисы обнаружили опухоль в области головного мозга, передает Telegram-канал Mash.

Ректор Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого подтвердил смерть Ирины Мирошниченко в беседе с рядом с RT.

Напомним, в воскресенье, 30 июля, актриса попала в одну из московских клиник. Она скончалась в четверг, 3 августа, не приходя в создание.

Мирошниченко снималась в таких фильмах, как «Андрей Рублев», «Дядя Ваня», «Из знали только в лицо», «Мера пресечения», «Зимняя вишня» (часть 2 и 3) и многих других.

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