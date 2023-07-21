В Петербурге актер фильма «Республика ШКИД» Голубков умер на 74-м году жизни

Советский и российский актер Вячеслав Голубков умер в возрасте 73 лет. Прощание с артистом проведут в Петербурге.

Фото: пресс-служба Новомосковcкого театра драмы (филиал ТАТД)

О смерти Голубкова сообщили в пресс-службе Новомосковского театра драмы накануне, 20 июля. Известно, что актер посвятил этому учреждению больше 40 лет. Сотрудники выразили глубокие соболезнования родным, близким и коллегам, а также почитателям артиста.

Голубков известен российским зрителям как «Японец» в картине режиссера Геннадия Полоки «Республика ШКИД». Он получил эту роль будучи выпускником 9 класса.

В общей сложности Голубков воплотил больше сотни образов на театральной сцене. Артист окончил Кемеровское музыкальное училище по курсу актерского мастерства, а затем получил образование в Московском государственном институте культуры.

Актер проживал в Культурной столице с 2018 года. Здесь же будут организованы его похороны.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в мае на 65-м году жизни в Северной столице скончался заслуженный артист России Александр Тютрюмов.