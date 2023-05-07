В возрасте 64 лет ушел из жизни актер сериала «Убойная сила» Александр Тютрюмов

В Санкт-Петербурге на 65-м году жизни скончался заслуженный артист России Александр Тютрюмов.

Фото: кадр из сериала «Убойная сила»

Актер известен массовому зрителю по таким сериалам как «Убойная сила» и «Агент национальной безопасности». О смерти Тютрюмова рассказали в пресс-службе киностудии «Ленфильм».

Отмечается, что прощание с актером проведут 10 мая с 10 до 12 в кинотеатре «Родина». После в храме Рождества Христова на Песках по 6-й Советской пройдет отпевание.

Актер родился 22 апреля 1959 года под Петербургом, в Подпорожье. Он окончил ВГИК по направлению «продюсер кино и телевидения», после чего снялся в сериалах «Убойная сила», «Мастер и Маргарита» и «Агент национальной безопасности», а также в «Ералаше» и других проектах.

Известно, что Тютрюмов был членом Союза кинематографистов России и Санкт-Петербургской гильдии киноактеров.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что народный артист России, актер кино и дубляжа, а также артист Большого драматического театра имени Товстоногова Геннадий Богачев умер в возрасте 78 лет.