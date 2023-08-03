В Петербурге юный смельчак вывалился со второго этажа на глазах у возлюбленной

В Приморском районе молодой человек решил доказать девушке свою смелость, вывалившись с козырька второго этажа. Парня госпитализировали. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Фото: скриншот Google Maps

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, поздним вечером 2 августа в полицию позвонила 17-летняя девушка. Она рассказала о друге, который вывалился со второго этажа одного из домов на Плесецкой улице.

Прибывшим на место происшествия правоохранителям стало известно, что 17-летний юный «Ромео» решил таким образом доказать возлюбленной свою смелость. Примечательно, что сам парень имеет московскую прописку.

В присутствии полицейского молодого человека госпитализировали. В больнице сообщили, что у пострадавшего закрытый перелом голени и ушибы спины.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о задержании молодого именинника по подозрении в покушении на убийство одного из своих гостей.