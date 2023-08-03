Горящее тело голой москвички нашли под окнами многоэтажки в Петербурге

В Невском районе очевидцы обнаружили горящее тело девушки без одежды. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть. Правоохранители выясняют подробности случившегося.

Фото: скриншот Google Maps

Горящую девушку нашли у парадной одного из домов на Рыбацком проспекте. Она лежала нагая прямо на асфальте. Очевидцы быстро потушили огонь, а также вызвали скорую помощь. Однако медики ничем не смогли помочь, констатировав смерть, передает телеканал «360».

Известно, что девушке было 23 года, и она прописана в Москве. По какой причине москвичка проживала в Санкт-Петербурге, а также что с ней произошло, пока неизвестно. Правоохранители расследуют детали случившегося.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о пожаре в Приморском районе, из-за которого погиб мужчина. Возгорание произошло в трехкомнатной квартире, расположенной на Яхтенной улице.