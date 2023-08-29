Петербуржцам рассказали, как средняя зарплата горожан выросла до 92 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге появились данные, что средняя зарплата выросла до 92 тысяч рублей. О том, как средний уровень зарплат достиг такой отметки, рассказал глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Алексей Зырянов.

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На заседании городского правительства Алексей Зырянов рассказал, что средний уровень зарплат жителей Северной столицы вырос до 91,95 тысяч рублей. По его словам, на подсчет уровня средней заработной платы повлиял некий «крупнейший налогоплательщик» из сферы добычи полезных ископаемых, сообщает Коммерсантъ.

Кроме того, Зырянов заявил, что во время подсчета средней зарплаты власти учитывали данные крупных IT-компаний, а также сотрудников сферы финансов и страхования.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Российской Федерации пересмотром зарплат бюджетников займется финблок кабинета министров. Выплаты сотрудникам бюджетной сферы вырастут после повышения МРОТ.