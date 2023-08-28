В России хотят поднять зарплаты бюджетникам с 2024 года

В Российской Федерации пересмотром зарплат бюджетников займется финблок кабинета министров. Выплаты сотрудникам бюджетной сферы вырастут после повышения МРОТ.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Депутат Светлана Бессараб рассказал, что с 1 января 2024 года МРОТ проиндексируют на 18,5%. Пересмотром выплат бюджетникам займется блок федерального или регионального правительств, отвечающий за финансы, сообщает телеканал 360.

Отмечается, что к моменту изменения минимального размера оплаты труда уже поданы и отработаны все соответствующие бюджеты. Кроме того, изменения по уровню зарплат могут быть внесены в коммерческом секторе.

Бессараб отметил, что власти видят, что регионы уже меняют свои условия и уже принимают новые решения.

Напомним, что в России предложили увеличить материнский капитал выше уровня фактической инфляции вместе с МРОТ. С такой идеей выступили депутаты Государственной думы.