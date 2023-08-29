В Кингисеппе в подвале нашли два сгнивших трупа бомжей

В Кингисеппском районе Ленинградской области в подвале дома местный житель обнаружил два сгнивших трупа. Тела направлены в морг для установления причины смерти.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в понедельник, 28 августа, в полицию поступило сообщение о том, что в Кингисеппе в подвале дома по улице Театральная обнаружены два трупа мужчин.

Прибывшие на место происшествия правоохранители нашли два трупа мужчины с гнилостными изменениями, без признаков насилственной смерти. Установлено, что оба погибших бомжи.

Трупы направлены в морг для установления причины смерти.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Волосовском районе Ленобласти женщина обнаружила избитый труп 63-летнего мужчины. Подозреваемую в убийстве задержали правоохранители, возбуждено уголовное дело.