«На месте нашли два топора»: в Ленобласти женщина обнаружили избитый труп мужчины

В Волосовском районе Ленобласти женщина обнаружила избитый труп 63-летнего мужчины. Подозреваемую в убийстве задержали правоохранители, возбуждено уголовное дело.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в среду, 23 августа, в полицию поступило сообщение о том, что в одной из деревень Волосовского района женщина обнаружила труп 63-летнего мужчины со следами крови.

Прибывшие на место происшествия правоохранители изъяли два топора и восемь бутылок со следами пальцев рук. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказалась 50-летняя. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Приморском районе задержаны двое мужчин, которых подозревают в убийстве генерального директора одной из строительных компаний Петербурга.