В Петербурге задержали выбросившего из окна сожительницу

Во Фрунзенском районе Петербурга мужчина выбросил из окна третьего этажа свою 43-летнюю возлюбленную. Злодея задержали, возбуждено уголовное дело.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 26 августа, в полицию поступило сообщение от мужчины о том, что в доме по улице Купчинская из окна выпала его 30-летняя сожительница.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили 43-летнюю петербурженку с различными травмами и следами попытки удушения. Оказалось, что в субботу ночью сожитель выбросил ее из окна третьего этажа.

Подозреваемого задержали. Им оказался 49-летний мужчина, ранее сообщивший о выпавшей 30-летней женщине. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что неизвестный выбросил из окна свою 30-летнюю сожительницу во Фрунзенском районе Петербурга. Жертва была доставлена в больницу, а подозреваемый задержан полицией.