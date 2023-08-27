Ограбление века: в Петербурге мужчина ограбил магазин при помощи «огнестрельного оружия»

Пристрастившийся к спиртным напиткам мужчина, решил проявить смекалку и ограбил магазин «Магнит» при помощи «пистолета». Сотрудники полиции оперативно нашли подозреваемого, однако выяснили, что оружие было не настоящим.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, утром 26 августа в полицию поступило сообщение о попытке ограбления магазина «Магнит» в Красносельском районе. Со слов заявителя, мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал «пистолетом» и требовал отдать ему алкоголь.

Сотрудники полиции выехали на место преступления. В процессе следственных мероприятий оперативно был задержан 25-летний мужчина.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у него игрушечный пистолет и доставили в отделение полиции. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Колпино неизвестный устроил стрельбу во дворе дома. Позднее оказалось, что он использовал свето-шумовой пистолет.