В Петербурге жители начали массово скупать квартиры после роста ключевой ставки

В Санкт-Петербурге стремительно растет спрос на вторичное жилье. Местные жители стали чаще обращаться в риэлторские агентства для подбора недвижимости. Кроме того, покупатели принимают решение о сделке буквально за считанные дни.

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В Северной столице специалисты зафиксировали ажиотаж на покупку квартир на вторичном рынке. Для совершения выгодных сделок клиенты риэлторских контор принимают решения в максимально короткие сроки, сообщает РБК.

Специалисты рассказали, что причиной таких решения стали условия банков. После увеличения ключевой ставки Центробанка до 12% выросли и ставки по ипотеке. В связи с этим жители города на Неве стремятся купить жилье на более выгодных условиях.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что рынок вторичной недвижимости в Северной столице показал обвал спроса и стоимости вторичной недвижимости в домах советского периода.