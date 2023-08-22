В Петербурге обвалились цены на «советские» квартиры

Рынок вторичной недвижимости в Северной столице показал обвал спроса и стоимости вторичной недвижимости в домах советского периода. Однако данная тенденция обошла однокомнатные квартиры и студии в новостройках, стоимость которых поднялась на два процента.

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Наиболее серьезное падение стоимости зафиксировано в советских домах первых массовых серий. Основной причиной является отсутствие качественного ремонта, сообщает Агентство Бизнес Новостей.

Стоимость одного квадратного метра, в однокомнатной квартире советского периода, просела на пять тысяч рублей. Однако в Ленинградской области цены на недвижимость остаются практически без изменений.

Некоторый спад также наблюдается и на вторичном рынке нового жилья, в особенности это коснулось двухкомнатных квартир. Их стоимость просела на три процента в 2023 году.