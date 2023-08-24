Эксперт рассказал, как защитить огород от кабанов

В Ленинградской области дикие кабаны могут стать угрозой для огородов местных жителей, ведь они могут целыми стадами заходить в населенные пункты. О том, как защитить грядки от кабанов, рассказал биолог Павел Глазков.

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Павел Глазков рассказал, что кабаны могут целыми стадами заходить в населенные пункты и уничтожать урожаи ленинградцев. Такое возможно в случае, если они не чувствуют угрозу со стороны человека, сообщает МК в Ленинграде.

Специалист посоветовал ленинградцам развесить по периметру своего огорода гремящие предметы. По его словам, это поможет отпугнуть кабанов и заставит их уйти. Однако он советует регулярно менять источник шума.

Он отметил, что кабаны далеко не глупые животное, поэтому они могут привыкнуть к одному звуку и его местоположению, после чего перестанут бояться его и вернуться в огород.