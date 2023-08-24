В Петербурге под влиянием циклона продолжается сезон кратковременных дождей

В Санкт-Петербурге тыловая часть далекого циклона принесет облачную с прояснениями погоду. Местами в регионе пройдут кратковременные дожди.

Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Северной столице в четверг, 24 августа, погода сформируется под влиянием тыловой части далекого циклона. В городе ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, сообщает в своем телеграм-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Отметим, что температура воздуха поднимется до +18…20 градусов, по области местами до +21 градуса.

Эксперт добавил, что в пятницу жителей вновь ожидают кратковременные дожди и +20…+22 градуса.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Северной столице будет облачная погода, которая скроет от жителей города солнечный свет из-за надвигающегося циклона.