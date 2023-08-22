В Петербурге ожидается пасмурная погода с дождями

В Северной столице будет облачная погода, которая скроет от жителей города солнечный свет из-за надвигающегося циклона. В регионе, ближе к вечеру, ожидаются осадки.

Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Во вторник, 21 августа, в Петербурге на погоду окажет влияние надвигающегося с северо-запада циклона. В городе ожидается преимущественно облачная погода с дождями, сообщает в своем телеграмм-канале ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус.

Эксперт отметил, что температура воздуха днем будет колебаться от +19 до +21, в Ленинградской области ожидается до + 22.

Синоптик добавил, что в среду, 23 августа, пройдут кратковременные дожди, а температура опустится до +17… +19 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге была теплая погода под влиянием гребня антициклона. Температура воздуха поднималась до +23 градусов.