В Петербург поздним вечером вернутся дожди

В Санкт-Петербурге в начале новой рабочей недели немного потеплеет под влиянием гребня антициклона. В регионе ожидается переменная облачность и без осадков, однако поздним вечером пойдут небольшие дожди.

Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В понедельник, 21 августа, в городе Петра погода сформируется под влиянием гребня антициклона, уходящего на юго восток. В регионе днем ожидается переменная облачность и без осадков, вечером пойдут небольшие дожди, сообщает в своем телеграм-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Он отметил, что температура воздуха поднимется до +21…+23 градусов, по Ленобласти от +19 до +24 градусов.

Во вторник, 22 августа, пройдут дожди и похолодает до +18…+20 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге благодаря прохладному антициклона уменьшится плотность облаков и прекратятся дожди. Жителей ожидает теплая погода.