В Петербурге скандинавский циклон прогнал тучи и дожди

В Санкт-Петербурге благодаря прохладному антициклона уменьшится плотность облаков и прекратятся дожди. Жителей ожидает теплая погода.

Фото: Baltphoto

В Северной столице в воскресенье, 20 августа, погода сформируется под влиянием гребня прохладного скандинавского антициклона. В регионе ожидается ясное не будет и без дождей, сообщает в своем телеграм-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Отметим, что температура воздуха поднимется до +20…+22 градусов, по Ленинградской области местами до +23 градусов.

В понедельник, 21 августа, также без дождей и до +24 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что дожди подобрались к Северной столицы в выходные. В субботу на территории региона будет облачно и сыро. Так, 19 августа Петербург находился в полосе атмосферного фронта, который вытянулся через территорию региона практически в широтном направлении.